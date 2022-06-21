«Завтра идём опять!»: точкой притяжения псковичей на этой неделе стала эногастроярмарка «Виноград»

Фото: сообщество «Виноград» ВКонтакте

В Пскове проходит первая в регионе эногастроярмарка «Виноград». Почему обязательно нужно вырваться в Финский парк на этой неделе, рассказывают сами псковичи в соцсетях. В добавок к отзывам они делятся яркими фото и советуют, на что обратить особое внимание в ярмарке.

Фото: Татьяны Синиловой

Татьяна Синилова: «В Пскове проходит фестиваль «Виноград». Погода сегодня была хорошая, поэтому прогулялась и посмотрела. В Финском парке организовано четыре зоны: Кавказ, Крым, Кубань и Долина Дона, где происходит дегустация вин и знакомство с гастрономией региона. Организована также торговля ремесленниками изделиями ручной работы; для детей-различные мастер-классы, в которых те участвуют массово и очень заинтересованно. В парке негромко звучит джазовая музыка(как я поняла, группа готовится к концерту). Сегодня рабочий день, но людей непривычно много и в целом царит расслабленная и приятная атмосфера».

Фото: Татьяна Полякова

Евгения Полякова: «Фестиваль "Виноград. Ты, вино и наука" очень порадовал. Много интерактивных занимательных и познавательных площадок для детей и взрослых. Вообще Псков очень приятно удивляет организаций таких мероприятий. Так держать».

Наталья Николаева

Наталья Николаева: «Спасибо городу за возможность побывать в новом пространстве, приятной летней атмосфере, повстречать старых знакомых».

Фото: Валентина Ломакина

Валентина Ломакина: «Площадку Кубани и Ростова не обнаружили, наверно не дошли. Ставрополья и Осетии не увидела. Тормознули на дегустации сыров Карачаево-Черкессии. Очень вкусно! Каймак попробовала впервые, ням! Ням! Мацони и айран вкусняшки. Сулугуни изумительный! Адыгейский вкусняшка. В Псковских магазинах таких вкусняшек нет. Просидели у Псковы почти три часа».

Фото: Екатерина Анисимова

Екатерина Анисимова: «Мероприятие впечатляет своими интересными площадками, современными инсталляциями, играми и музыкой - настоящий праздник для жителей и гостей Пскова. На площадках проходят бесплатные дегустации. Бокал для дегустации можно взять на каждом стенде ярмарки в аренду. Кто ещё не успел, обязательно сходите до 26 числа! Нам понравилось, и это мало сказано».

Фото: Дарья Полевая

Даша Полевая: «Второй день подряд детей не увести с фестиваля "Виноград". Кукольные театры Пскова и Краснодара на свежем воздухе, палатки для юных учёных с химическим опытами, городок деревянных головоломок на любой вкус. Главное на свежем воздухе, в прекрасных декорациях финского парка. Завтра идём опять, надеюсь наконец-то дойти до новых локаций, а то дальше деревянного городка ни разу не удалось дойти. Но я не теряю надежду, фестиваль идёт до 26 июня».