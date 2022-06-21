Псковичи перестали покупать мороженое

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Продажи мороженого в Пскове в этом году оказались несколько ниже обычного. Об этом «Псковской правде» рассказала Татьяна Кирилёнок, руководитель группы компаний, занимающейся оптовыми продажами продуктов питания.

«Конечно, мороженое — продукт погодозависимый, но мы ведём статистику и видим, что продажи в другие годы в такую же погоду были выше», - заявила Кирилёнок.

Представители бизнеса объясняют такую тенденцию ростом цен. Как рассказала Татьяна Кирилёнок, в среднем цена мороженого увеличилась на 30%. Примечательно, что в предыдущие годы производители поднимали цену только один раз в год к сезону, то в 2022 году это сделали уже несколько раз.

«Мы видим, что многие производители продуктов повысили цены, когда начались проблемы с поставками, трудности с логистикой. Но теперь, когда ситуация стабилизировалась, начался откат обратно. А вот в случае с мороженым такого не происходит», - подчеркнула представитель бизнеса.