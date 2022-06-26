Выступление «Слепого оркестра» в Пскове вызвало ажиотаж

Псковичи скупили все билеты на «слепой оркестр» из Санкт-Петербурга, который пройдет в Варлаамовской башне. Желающих оказалось так много, что оркестр подарит Псковской области два концерта вместо одного. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Оба концерта SPb Blind Orchestra состоят в один день, 2 июня: в 18:00 и 20:00. На последний концерт все билеты проданы.

Концерт «слепого оркестра» является международным проектом музыкальной импровизации. И музыканты, и дирижёр выступят перед зрителями «в слепую» – с завязанными глазами. Дирижёр контактирует с оркестром с помощью прикосновений.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте Псковской областной филармони