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Общество26 июня 2022 19:35

Прогуляться по стенам псковского кремля без билета не получится

Источник:kp.ru
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С 24 июня посещение прясла (стену) с северной части Псковского кремля стал платным, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Вход и выход на прясла по лестнице у Троицкого собора. Обращаем внимание, что лестницы у Кутнего костра и Пороховых погребов закрыты», — напомнили в музее.

Для детей действуют иные условия: до 16 лет –бесплатно, до 14 необходимо сопровождение взрослых.

Посетить стены псковского кремля можно ежедневно с 10:00 до 20:00. Приобрести билет можно до 19:30.