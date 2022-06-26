Организовать свадьбу военнослужащему перед отправкой на спецоперацию помогла администрация Псковской области

Администрация Псковской области помогла оперативно организовать свадьбу перед отправкой военнослужащего на спецоперацию на Украине. В своем очередном видеообращении «Своих не бросаем», Михаил Ведерников рассказал, что обращения родных и близких военнослужащих выполняется в приоритетном порядке.

По словам главы региона, случился момент, когда администрация способствовала оперативной организации свадьбы перед отправкой мужа на передовую.

«Рад, что нам удалось помочь в такой трогательный и важный момент. Пользуясь случаем, искренне желаю молодым счастья и чтобы защитник вернулся целым и невредимым к своей молодой жене», — добавил Михаил Ведерников.

На особом контроле находятся и многодетные семьи военнослужащих. «Лично слежу, чтобы им оказывалась всемерная помощь и поддержка. Друзья, вы можете на нас рассчитывать», — отметил губернатор.

Как отметил Михаил Ведерников, каждому человеку при выполнении боевого долга необходим знать, что тылы надёжно прикрыты и беспокоиться о бытовых вопросах дома не нужно.

«Материальная помощь, содействие в устройстве детей в школы и детские сады, бытовые вопросы — во всех случаях, даже самых нетривиальных, мы максимально идём навстречу», — заверил губернатор.