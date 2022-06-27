«С такой массовой гибелью птенцов столкнулись впервые»: аистята гибнут в Псковской области

Погибшие аистята

В регионе непогода в середине июня стала причиной гибели птенцов в гнёздах белых аистов. Об этом сообщили в группе реабилитационного центра «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 14-15 июня Псковская область находилась во власти волнового циклона. Тогда на жителей региона обрушились затяжные ливни, ветер и похолодание.

«С тревогой мы смотрели на то, что вытворяет погода, наблюдая происходящее из Гдовского района. Продолжительные дожди очень опасны для птенцов и слётков», - объяснили в Аистином центре.

16 июня в его группу начали поступать тревожные сообщения.

«После последнего ливня в гнезде не видно и не слышно аистят. Папа-аист весь ливень сидел на гнезде. Мы не видим, что их кормят, когда аисты меняются. Мама-аист что-то клювиком там тычет недоуменно. Наверное, детки погибли, но почему?» - задалась вопросом местная жительница.

«У нас (деревня Сопки Палкинского района) погибли птенцы в гнезде, аисты покинули гнездо, что случилось, не знаем. Птенцы были уже достаточно большие, из гнезда их было аистам не выкинуть, хотя похоже, пытались, когда поняли, что они мертвые. Что можно сделать, вернутся ли они в гнездо, если его освободить? Они здесь живут уже лет 14. Жду ответа, спасибо», - написали в сообщество 23 июня.

Аналогичные новости поступали и из других районов области.

«Таким образом, мы можем констатировать, что во многих гнёздах белых аистов по Псковской области случилась беда – погибли аистята, лично мы за пять сезонов существования Аистиного центра с такой массовой гибелью птенцов столкнулись впервые», - поделились волонтеры.

Они также объяснили, что во всех случаях причинами гибели птенцов стали намокание и переохлаждение.

По словам специалистов, в возрасте трёх недель птенцы покрыты пухом, покровные контурные перья ещё не развёрнуты. В таком виде аистята крайне подвержены дождю, намокают.

«В то же время трёхнедельные птенцы уже крупные, даже при наличии в гнезде взрослой птицы и попытках укрыть птенцов от дождя – сделать это сложно, тем более когда дождь, не прекращаясь, идёт двое суток», - объяснили в центре.

Там также посоветовали жителям региона не трогать гнезда с погибшими птенцами.