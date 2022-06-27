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Общество27 июня 2022 9:18

Ливни и грозы могут накрыть Псковскую область 28 июня

Источник:kp.ru
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28-29 июня в регионе возможны ливни и грозы, пишет ПАИ со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, синоптическая картина в ближайшие дни в регионе будет напряжённой. Из-за высоких температур возможно прохождение линии неустойчивости. Ей свойственны ливни, грозы и шквалистый ветер.

«Такие явления неустойчивости обычно отслеживаются в оперативном режиме. Синоптики готовы, предупреждения все заинтересованные организации будут получать по мере поступления четкой информации самому синоптику», — сообщила Нещадимова.