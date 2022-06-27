Как правильно поливать растения в жару, псковичам рассказали в Россельхозцентре

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С 23 июня в Псковскую область пришла аномальная жара. От нее страдают не только многие жители региона, но и растения на грядках. Как полить растения без негативных последствий, рассказали эксперты ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области.

По их словам, полив необходимо производить в утренние и вечерние часы, направляя струю воды под корень растения.

«...если поливать растения сверху - на стебли и листья, от ярких солнечных лучей, преломляющихся через капли воды, некоторые культуры могут получать солнечные ожоги», - объяснили специалисты.

Они также дали рекомендации, когда лучше очистить растения от пыли или целиком окатить их водой. Оказалось, что безопаснее все для культур сделать это будет вечером, ближе к сумеркам.

«...когда цветы начинают закрывать бутоны, а солнечные лучи не такие опасные для нежных листочков», - уточнили в Россельхозцентре.