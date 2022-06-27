«Такая жара, что хватают все»: о ситуации на рынке вентиляторов рассказали в магазинах бытовой техники Пскова

.

С 23 июня жители Пскова и области страдают от жары. Открытые настежь окна и плотные шторы оказываются бессильны, когда за окном +34. «КП-Псков» узнала, как обстоят дела со спросом на вентиляторы и кондиционеры в магазинах цифровой и бытовой электронной техники города.

«Такая жара, что хватают все. И кондиционеры, и вентиляторы. Цена к сезону никак не изменилась, не повысилась. Сегодня плюс-минус всех товаров хватает, но если такая погода продержится долго, то сметут все, как и в прошлом году», – отметил сотрудник магазина DNS.

Активно скупают вентиляторы и в «Эльдорадо». Как рассказал его сотрудник, кондиционеры таким высоким спросом не пользуются.

«Уже сегодня к нам поступило огромное количество интернет-заказов на них», - рассказал о спросе на вентиляторы сотрудник магазина, добавив, что цены на приборы выросли незначительно.

«Все приходят брать по своему карману, кто-то берет простой вентилятор за 1300, кто-то готов потратить от 4 до 6 тысяч рублей за вентилятор на стойке», – отметили в «Эльдорадо».

А вот в магазине «Ситилинк» ажиотажа на вентиляторы нет. По словам сотрудника магазина, это связано с тем, что в прошлом году псковичи уже запаслись этой техникой.

«Но спрос, конечно же, повысился к сезону. Цена не изменилась нисколько. Каждый берет по своему бюджету», – прокомментировал сотрудник «Ситилинка».

Покупая кондиционер сейчас, нужно понимать, что процесс его установки затянется. О том, почему нужно было думать о жарком сезоне заранее, читайте в материале ПАИ.