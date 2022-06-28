Более 1000 людей ежегодно получают бесплатный лес от государства в Псковской области

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В Псковской области любой человек имеет право на безвозмездное пользование участком леса. Более 1000 псковичей ежегодно пользуются данной возможностью. К чему нужно быть готовым при подаче заявки на лес, в Медиацентре ПАИ рассказал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«У нас такая возможность областным законом предусмотрена, определено количество леса, которое может получить гражданин, периодичность получения и цели», – сообщил спикер.

Для того, чтобы стать обладателем участка леса, нужно подать заявку со всеми необходимыми документами в местное лесничество. Однако житель Псковского района или областного центра должен учитывать то, что участок с лесом может получить не в псковском лесничестве, то в соседнем.

«Есть определенные сложности в получении лесного фонда в близи крупных городов. Здесь специфика леса такая, что у нас достаточно много лесов защитных, поэтому начинается вопрос об удаленности предоставления этих участков», –

Получив лес, гражданин обязан доказать, на какие цели он использовал это имущество, в законе таковых всего несколько: для жилищного строительства и отопления. Лес должен быть использован по целевому назначению, что должно быть подтверждено документально. Это обязательное условие получения лесного фонда.