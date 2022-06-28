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Здоровье28 июня 2022 6:52

Вместо косметолога – зелень с грядки: о чудесных свойствах укропа рассказала врач

Источник:kp.ru
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Летом природа щедра на подарки: полезные фрукты, овощи и зелень. Оказалось, что последняя может служить в качестве косметического средства. Как придать красоту коже лица с помощью зелени с грядки, в беседе с корреспондентом kp.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Елена Аверьянова.

По ее словам, отличный результат даёт укроп.

—…моё любимое использование укропа в косметических целях – это когда мелко нарезанный укроп смешивается с минеральной водой, потом заливается в формочки для льда и замораживается. А потом этим льдом протираю лицо. Очень хороший результат получается.

А вот поддержание здоровья кожи лица щавелем специалист нашла сомнительным – так можно получить химические ожоги.

— Там очень большое количество щавелевой кислоты. Можно им, конечно, попытаться заменить пилинг, но лучше данную процедуру делать в салоне.