Вместо косметолога – зелень с грядки: о чудесных свойствах укропа рассказала врач

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Летом природа щедра на подарки: полезные фрукты, овощи и зелень. Оказалось, что последняя может служить в качестве косметического средства. Как придать красоту коже лица с помощью зелени с грядки, в беседе с корреспондентом kp.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Елена Аверьянова.

По ее словам, отличный результат даёт укроп.

—…моё любимое использование укропа в косметических целях – это когда мелко нарезанный укроп смешивается с минеральной водой, потом заливается в формочки для льда и замораживается. А потом этим льдом протираю лицо. Очень хороший результат получается.

А вот поддержание здоровья кожи лица щавелем специалист нашла сомнительным – так можно получить химические ожоги.

— Там очень большое количество щавелевой кислоты. Можно им, конечно, попытаться заменить пилинг, но лучше данную процедуру делать в салоне.