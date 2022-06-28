О первой помощи при тепловом ударе и его симптомах рассказали врачи Псковской городской поликлиники

Врачи ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» перечислили симптомы теплового удара и рассказали о его профилактике. Пост с рекомендациями медиков опубликовали в группе учреждения в соцсети «Вконтакте».
По словам специалистов, тепловому удару свойственны:
- повышение температуры до 38 градусов и выше;
- жаропонижающие средства не действуют;
- рвота и диарея;
- головная боль;
- светобоязнь;
- иногда психическое возбуждение.
Примечательно, что такое состояние может длиться до трех суток.
По словам врачей, заработать тепловой удар можно в условиях повышенной влажности и высокой температуры воздуха от обезвоживания и нарушения терморегуляции тела.
Тепловой удар крайне опасен для жизни, так как из-за него нарушается работа многих систем организма.
По словам врачей, перегреву подвержены дети, тучные люди и пациенты с заболеваниями эндокринной системы.
Получившему тепловой удар человеку необходимо оказать первую помощь, а именно:
- перенести в прохладное место;
- снять излишнюю одежду;
- положить прохладный ( не ледяной) компресс на лоб, грудь, кисти, подмышки;
- давать обильное питьё ( прохладный сладкий чай и много чистой воды);
- таблетку валидола под язык и вызвать врача скорой помощи.
При этом в качестве профилактики специалисты рекомендуют следующее:
- ношение свободной одежды из натуральных тканей;
- регулярное проветривание помещений;
- установка кондиционеров;
- употребление достаточного количества воды;
- исключение больших физических нагрузок в самые жаркие часы;
- ношение лёгких головных уборов во время прогулок;
- при работе в условиях повышенного теплового режима – делать каждый час кратковременные перерывы.
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