О первой помощи при тепловом ударе и его симптомах рассказали врачи Псковской городской поликлиники

Врачи ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» перечислили симптомы теплового удара и рассказали о его профилактике. Пост с рекомендациями медиков опубликовали в группе учреждения в соцсети «Вконтакте».

По словам специалистов, тепловому удару свойственны:

- повышение температуры до 38 градусов и выше;

- жаропонижающие средства не действуют;

- рвота и диарея;

- головная боль;

- светобоязнь;

- иногда психическое возбуждение.

Примечательно, что такое состояние может длиться до трех суток.

По словам врачей, заработать тепловой удар можно в условиях повышенной влажности и высокой температуры воздуха от обезвоживания и нарушения терморегуляции тела.

Тепловой удар крайне опасен для жизни, так как из-за него нарушается работа многих систем организма.

По словам врачей, перегреву подвержены дети, тучные люди и пациенты с заболеваниями эндокринной системы.

Получившему тепловой удар человеку необходимо оказать первую помощь, а именно:

- перенести в прохладное место;

- снять излишнюю одежду;

- положить прохладный ( не ледяной) компресс на лоб, грудь, кисти, подмышки;

- давать обильное питьё ( прохладный сладкий чай и много чистой воды);

- таблетку валидола под язык и вызвать врача скорой помощи.

При этом в качестве профилактики специалисты рекомендуют следующее:

- ношение свободной одежды из натуральных тканей;

- регулярное проветривание помещений;

- установка кондиционеров;

- употребление достаточного количества воды;

- исключение больших физических нагрузок в самые жаркие часы;

- ношение лёгких головных уборов во время прогулок;

- при работе в условиях повышенного теплового режима – делать каждый час кратковременные перерывы.