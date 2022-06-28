Псковичка приютила прилетевшего в городской ресторан попугая

Фото: Ольга Федорова

В псковской ресторан «Трактир 903» прилетел попугай. Как рассказала сотрудница заведения корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове», птицу удалось поймать и посадить в переноску.

Сейчас попугай находится у «доброй женщины», которая согласилась взять его на передержку.

«У неё такой же есть попугай. Все условия у неё для проживания попугайчика есть», - заверила сотрудница «Трактира 903».

Фото: Ольга Федорова

Она также добавила, что когда попугая нашли, он вел себя спокойно, так как «очень сильно был замучен и хотел есть».

Фото: Ольга Федорова

Напомним, прошлым летом по Пскову разошлась новость о вылетевшем из окна попугае, который попал в руки похитителей, но вернулся домой благодаря неравнодушным горожанам.