Псковский ж/д вокзал украсили к Новому году из-за съемок фильма

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Псковский железнодорожный вокзал стал локацией для съемок фильма. По предположению жителя Санкт-Петербурга Андрея Мишенцева, фильм снимали про Новый год, пишет ПАИ.

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«Сегодня кто-то снимал кино на вокзале в Пскове. Про Новый год, наверно. Увидел, как работники расставляют аппарат. Забавно, как муравьи, всех много и при этом каждый усердно трудится над своими задачами. Круто», - написал Андрей Мишенцев и сделал несколько снимков.

Оказалось, что фильм посвящён учителю и его ученикам. Семки картинки начались вчера, 27 июня.