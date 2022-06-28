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Здоровье28 июня 2022 12:52

Псковская область вошла в ТОП-10 регионов с наименьшей смертностью из-за онкологии

Источник:kp.ru

За год в Псковской области прирост смертности от онкологических заболеваний сократился на 12%. От сердечно-сосудистых заболеваний — на 19%. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Предыдущие два года выбиваются из общей тенденции. На протяжении предшествующих 10-15 лет показатели снижались, в 2020-2021 годах скакнули вверх из-за ковида. Но степень прироста показателей смертности ниже, чем по Российской Федерации в целом», – отметила спикер.

Свежие показатели позволили Псковской области укрепить свое положение в ТОП-10 регионов с низкими показателями смертности в целом. По словам спикера, тенденции в регионе затронули меньше всего.