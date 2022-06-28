17-летний парень утонул в карьере в нескольких километрах от Пскова

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Вчера вечером, 27 июня, в деревне Ваулино Псковского района несовершеннолетний юноша утонул в карьере во время купания. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Парень приехал на карьер купаться с друзьями. Когда долгое время он не появлялся из воды, все поняли, что случилось страшное.

На месте преступления прошла доследственная проверка, место инцидента было осмотрено следователями.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Установить точную причину смерти предстоит судмедэкспертам.