Ягодное наслаждение: делаем домашнюю пастилу из клубники с бананом

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В Псковской области наступила ягодная пора. Главной июньской ягодой на грядках в очередной раз стали земляника крупноплодная садовая, земляника мелкая ремонтантная, земляника лесная и, конечно же, клубника. О том, как приготовить домашнюю пастилу, рассказали специалисты псковского Центра природного земледелия «Сияние».

ПАСТИЛА ИЗ КЛУБНИКИ С БАНАНОМ

Уже начинается клубничный сезон. Вдоволь насладитесь любимой ягодой. Но и на зиму заготовить не забудьте. Самое вкусное лакомство - это пастила. Она сохраняет весь аромат лета!

1. Клубнику моем,очищаем от плодоножки. Закладываем в блендер, превращаем в клубничное пюре.

2. Подготавливаем бананы. Делаем из них отдельно в блендере пюре.

3. Перемешиваем пюре из клубники с банановым

4. Все продукты берём в произвольном количестве. Если будет больше клубничного пюре, то пастила получится тонкая и эластичная.

Важно:

– Если будет больше банана, то пастила будет плотная, но тоже эластичная.

– Если сомневаетесь в правильности пропорций, возьмите 2/3 клубничного пюре и 1/3 бананового.

5. Листы для пастилы сразу положите в поддоны.

Смазываем листы растительным маслом без запаха. Масло не должно плавать по листу, но и совсем тонко намазывать не стоит

6. Заполняем листы для пастилы получившимся пюре, равномерно распределяя. На 1 поддон в среднем 250-350 мл пюре. Но вы можете налить больше. Все зависит от заполненности поддона. Просветов быть не должно.

7. Сушим в сушилке (у нас Изидри) 10-12 часов. Готовую пастилу снимаем с поддона и скручиваем трубочкой

8. Укладываем в вакуумный пакет, выкачиваем из него воздух при помощи вакуумного насоса и убираем на хранение

«Но обычно такая пастила долго не храниться, а моментально съедается домочадцами. Сушите, пробуйте, экспериментируйте», – поделились агрономы.