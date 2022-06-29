«Ангел-хранитель кошачий существует»: руководитель зооприюта в Пскове поделилась удивительной историей выживания своего питомца

Фото: Вера Короткова

Накануне «КП-Псков» рассказывала, как опасны для домашних котов открытые и полуоткрытые окна. Председатель РОО «Зоозащита», руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды в Пскове» поделилась историей о том, как злую шутку открытый балкон сыграл с её любимцем.

Вера Короткова рассказала, что падения животных бывают «совершенно разными»: кто-то умудряется выжить, упав с 8-го этажа, а кто-то погибает, «вылетев» с 5-го.

— Даже у меня, человека, который маниакально про это думает, самый любимый кот улетел с восьмого этажа. Был открытый балкон, игры, беготня друг за другом. И так он как бежал, так и побежал [с балкона — ред. КП]. Наверное, какой-то ангел-хранитель кошачий существует – полёт был абсолютно безопасным для него, потому что когда, естественно, он был обнаружен внизу, у него не было даже травм носа.

Руководитель «Зоозащиты» отметила, что такой случай – исключение, и призвала псковичей заботиться о своих питомцах.

Антикошка, которую советует установить Вера Короткова, чтобы питомец не выпал из окна

— Будьте, пожалуйста, милосердны к своим питомцам. Подумайте сто раз: открыть окно, оставить полуоткрытым... Обезопасьте в первую очередь его, а потом и себя, потому что вам это животное лечить и не дай бог хоронить.

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