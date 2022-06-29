Почему жимолость не плодоносит, псковичам рассказали в Россельхозцентре

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В ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области рассказали, что с каждым годом жимолость высаживают всё больше садоводов региона 60. Однако некоторые из них сталкиваются с тем, что растение не цветёт и не даёт ягод. Специалисты Россельхозцентра рассказали, в чем может крыться причина этого. «КП-Псков» также выяснила, во сколько обойдется жителям региона жимолость для посадки на участке и уже поспевшая ягода.

В первую очередь эксперты обратили внимание на то, что жимолости нужно время, чтобы дорасти до плодоношения.

«Первые три-четыре года кустик жимолости адаптируется к новым условиям и растет очень медленно», - объяснили агрономы.

Вторая причина, по которой жимолость может плохо цвести, – нехватка влаги. По словам специалистов, растению понравится рассеянная тень и небольшое заглубление корня.

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Наконец, жимолости, как правило, для опыления чаще всего требуется опылитель.

«Определенным сортам нужен даже не один, а несколько разных сортов с одинаковым сроком цветения», - уточнили в Россельхозцентре.

Как выяснила «КП-Псков», укорененные черенки для посадки на собственном участке в Псковской области можно найти от 100 до 250 рублей на сервисах размещения объявлений о товарах. На интернет-площадках также встречаются объявления о продаже свежей жимолости «только с куста», и один контейнер в 0,5 кг будет стоить в среднем 300 рублей.

Добавим, продают и замороженную жимолость. Ее можно использовать для компотов, морсов и выпечки.

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