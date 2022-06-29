«Самым простым рецептом» маринада для шашлыка поделилась главврач Центра общественного здоровья и медпрофилактики Псковской области

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Лето в разгаре, а это значит, что любители шашлыка уже давно открыли его сезон. Своим рецептом простого маринада для шашлыка с жителями региона поделилась главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Мария Отраднова.

Она призналась, что для неё шашлык – это в первую очередь компания, дача.

«Мариную мясо я исключительно сама. У меня самый простой рецепт: специи и оливковое масло, больше ничего. Специи желательно с базара, рассыпные, они самые ароматные. Уксуса в моем маринаде нет вообще», - поделилась спикер.

По её словам, самое главное – выбрать хорошее мясо, тогда «всё будет совершенно шикарно».

«Поэтому мясо лучше брать у проверенных продавцов: шею - самый лучший вариант - или грудинку, когда хочется с кусочками сала, понежнее», - поделилась кулинарным опытом Мария Отраднова.

При этом она отметила, что жарить мясо должен мужчина: «шашлык женских рук не терпит».

«Когда компанией собираемся, раз в месяц точно, то шашлыком занимается либо муж, либо кто-то из друзей», - рассказала псковский врач, добавив, что летнее блюдо в их компании подают с зеленью и свежими овощами.

Ранее о своих экспериментах с маринадом для шашлыка рассказывала глава Псковского района Наталья Фëдорова.

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