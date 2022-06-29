Магазин обуви в Пскове меняет ценники на товары во время рабочего дня

Фото от читателей «КП-Псков»

Магазин обуви «Kari» в Пскове выставляет на товары табличку о замене ценников во время рабочего дня, тем самым нарушая законодательство Российской Федерации. О случившемся в редакцию «КП-Псков» сообщили читатели.

«Возможно, это связано с акциями, скидками или распродажей. Но странно, что цены не фиксированные. Ведь и на коробках есть уже ценники. Нас это ввело в замешательство, и мы просто покинули обувной. Зачем делать переоценку, когда покупателей целый магазин», - задаются вопросом читатели «КП-Псков».

Отметим, оставляя товар без ценника во время рабочего дня, магазин нарушает сразу несколько законов РФ. Среди них следующие:

— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;

— Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

— Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 №55.

Согласно этим документам, продавец обязан неукоснительно предоставить покупателю информацию о товаре, в том числе, о его цене.

Примечательно, что в случае, если разобраться с ценником на месте не удастся, магазин рискует понести ответственность, которая регулируется статьей 14.15 КоАП РФ «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров». Размер штрафа составляет:

— для физических лиц от 300 до 1500 рублей;

— для должностных лиц от 1000 до 3000 рублей;

— для юридических лиц от 10 000 до 30 000 рублей.

Отметим, нарушение должно быть зафиксировано, а жалобы от покупателя направлены в Роспотребнадзор.

При этом важно сказать, что часто инцидент решается обращением к продавцу или к администратору.

Напомним, широкую огласку получил случай массовой замены ценников в крупном строительном магазине Пскова в марте этого года. Тогда представители магазина наотрез отказывались признавать вину.