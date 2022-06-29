Какой сорняк можно использовать как декоративное растение, рассказали псковские агрономы

Фото: Россельхозцентр

Пока одни садоводы рьяно борются с сорняками на своём участке, другие начинают использовать сорняки как декоративные растения. Вошла в этот список и коммелина обыкновенная, она же лазорник или синеглазка. Об этом сообщили в группе ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области.

Эксперты предупредили, что семена коммелины имеют в составе ядовитые вещества.

«В остальном это однолетнее растение, которое легко адаптируется к любым погодным условиям, но больше любит солнечные участки», - рассказали в Россельхозцентре.

Специалисты отметили, что встретить сорняк можно практически повсеместно: на паровых полях, на обочинах автодорог и железнодорожных путей, на берегах пресных водоемов и засоренных лугах.

По словам агроном, всего в мире насчитывается 200 разновидностей коммелины.

«Сорняк выглядит интересно за счет своих ярких синих цветов, которые быстро отцветают. При этом семена коммелианы обыкновенной довольно живучие и долго сохраняют всхожесть», - подытожили эксперты.

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