«Жара, июль»: вновь до 32 градусов разогреется в Псковской области

Жара вновь вернется на Псковские просторы уже к 30 июня. Об этом заявила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет ПАИ.

«В течение дня сегодня будут ещё и грозы, и дожди, а температура воздуха повысится, только если рассосётся облачность. Сейчас пока сложно прогнозировать, насколько интенсивно прогреется воздух», – добавила Тала Нещадимова.

Дожди по-прежнему останутся спутником жаркой погоды. Но теперь они станут кратковременными. Температура воздуха в пределах от +26 до +32 градусов продержится до 3 июля.