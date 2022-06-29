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Общество29 июня 2022 11:22

«Жара, июль»: вновь до 32 градусов разогреется в Псковской области

Источник:kp.ru

Жара вновь вернется на Псковские просторы уже к 30 июня. Об этом заявила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет ПАИ.

«В течение дня сегодня будут ещё и грозы, и дожди, а температура воздуха повысится, только если рассосётся облачность. Сейчас пока сложно прогнозировать, насколько интенсивно прогреется воздух», – добавила Тала Нещадимова.

Дожди по-прежнему останутся спутником жаркой погоды. Но теперь они станут кратковременными. Температура воздуха в пределах от +26 до +32 градусов продержится до 3 июля.