Чем грозит дефицит железа, рассказали псковские врачи

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Железо — важный элемент для всех живых организмов. Оно участвует в таких процессах, как транспорт кислорода к органам, синтез ДНК, транспорт электронов для производства энергии. Какими последствиями чревата нехватка железа в организме, рассказали в сообществе ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» VK.

Признаки железодефицитной анемии:

1. Перепадам настроения, повышенной тревожности, нарушениям сна, депрессии

2. Нарушениям менструального цикла у женщин, ломкости и выпадению волос, сухой и бледной коже, слоящимся ногтям

3. Снижению аппетита и нарушению стула, а также нарушению работы иммунной системы

4. Снижению когнитивных функций, ухудшению памяти и концентрации внимания

5. Проблемам в работе сердечно-сосудистой системы, пониженному артериальному давлению

6. Головным и мышечным болям

При появлении подобных симптом следует незамедлительно обратиться к врачу

Будьте внимательны к состоянию своего здоровья и всегда обращайте внимание даже на незначительные проявления отклонений от нормы. Берегите себя!