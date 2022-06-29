Как убедить начальство сократить рабочий день в жару, рассказали в Госинспекции труда Псковской области

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Несмотря на то, что жара в Псковской области спала, синоптики уверены: это не конец. К 30 июня в кабинетах офисов и на производствах вновь станет душно. «КП-Псков» пообщалась с руководителем Государственной инспекции труда в регионе Геннадием Иойлевым и выяснила, как убедить начальство сократить рабочий день в жару.

Эксперт отметил, что сокращение рабочего дня при крайне высоких температурах — это «не столько железобетонное правило, сколько рекомендации Роспотребнадзора». По этой причине решение остаётся за работодателем.

— Консультаций достаточно много в эти дни проводим. Мы разъясняем руководителям организаций, ссылаясь на соответствующие документы.

По словам Геннадия Иойлева, ряд псковских предприятий последовал рекомендациям Роспотребнадзора и сократил рабочий день в жару.

Собеседник «КП-Псков» также дал советы, что делать, если начальство не идет на уступки.

— Нужно предъявить работодателю рекомендации Роспотребнадзора для начала, чтоб начальник подумал. Во-вторых, можно попробовать действовать через общественные организации, например, через профсоюзы, которые обладают правом обращения к работодателю.