Брошенного младенца нашли 100 лет назад в псковском поезде

Государственный архив Псковской области рассказал удивительную историю о найденной больше века назад маленькой девочке. 4-месячного ребёнка в декабре 1918 года обнаружили в вагоне поезда в Великих Луках, после чего отправили в приют.
Региональному Госархиву удалось сохранить первый документ осиротившей малышки – справку для Отдела общего Управления Великолукского Совдепа от 13 декабря 1918 года.
Фото: Государственный архив Псковской области
Исходя из данных документа, девочка поселилась в приюте «Ясли». Её назвали Анжеликой Володарской.
Фото: Государственный архив Псковской области
По словам сотрудников архива, информации о дальнейшей жизни девочки нет.