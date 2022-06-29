До сентября продлен карантин по коронавирусу в Псковской области

В Псковской области продлили карантин по коронавирусной инфекции. В настоящее время в регионе количество заболевших COVID-19 – более 111 тысяч человек. Соответствующий указ подписал глава региона Михаил Ведерников.

Антиковидные ограничительные мероприятия продлятся в регионе до 30 сентября на всей территории Псковской области, сообщается в документе, размещенном на портале нормативных правовых актов.

Несмотря на это, количество заражений в регионе уже вдвое меньше, чем несколько месяцев назад. Если в конце апреля ежедневно насчитывалось порядка 50-ти вновь зараженных псковичей, то сегодня это число не превышает 20-ти.

По-прежнему жители региона обязаны сохранять социальную дистанцию, но ношение масок считается не обязательным.

С начала пандемии в Псковской области было выявлено 111 191 заражение коронавирусом, при этом 109 105 успешно справились с заболеванием, а 1 862 умерли из-за осложнений.