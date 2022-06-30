Сможет ли клубника заменить полноценный ужин в жару, рассказала врач-гастроэнтеролог

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В летний сезон многие любители клубники так увлекаются ей, что заменяют ароматной ягодой полноценный приём пищи. Можно ли так делать, корреспонденту kp.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Елена Аверьянова.

— Полноценный ужин она заменить не может из-за большого количества органических кислот. Если человек поест клубники и пойдёт спать, процессы переваривания никуда не денутся, а нагрузка на желудочно-кишечный тракт возрастет. Тогда вместо отдыха желудок будет нейтрализовывать эти кислоты, чтобы не было повреждения слизистой оболочки.

Эксперт подчеркнула, что при наличии хронических заболеваний клубника выступать самостоятельным блюдом в особенности не может.

— Конечно, когда сезон клубники, её необходимо есть, она очень полезна, если нет каких-то противопоказаний, но не как самостоятельное блюдо. Она полезна как дополнение к обычному приёму пищи.

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