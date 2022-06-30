Какой будет погода в июле, рассказали псковские синоптики

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Неустойчивый характер атмосферной циркуляции прогнозируют в июле над территорией Псковской области. Высокое атмосферное давление будет сменяться циклонами. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, температура воздуха в течение месяца будет близкой к норме.

При этом среднемесячная температура не должна выходить за пределы климатической нормы. По сообщениям метеорологов, месячная норма осадков, предварительно, составит 100-140% от нормы.

На протяжении июля ночью преобладающие ночные температуры будут держать в пределах +11…+16 градусов с отдельным понижением до + 9… +11 градусов. А днём воздух будет прогреваться до +20...+25 градусов. В первые пять дней месяца и в отдельные дни третьей декады столбики термометров могут показывать +26…+30 градусов. Ночные температуры в эти дни будут в пределах +13…+18 градусов.