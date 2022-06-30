«Лук, укроп, петрушка – это немного не то»: председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области назвал лучшую зелень к шашлыку

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал о своем отношении к шашлыку, секретах маринада и подаче летнего блюда.

«Отношения с шашлыком у меня самые тёплые. Обычно мы готовим его, когда выезжаем с семьей и друзьями на природу. Причём мне нравятся совершенно разные рецепты маринада, конкретного и самого любимого нет», - поделился спикер.

Самого любимого рецепта у Сергея Грахова нет, однако есть самый простой.

«Мясо, как можно больше лука, причем лук надо в мясе помять, соль, перец, а потом сверху заливаешь всё натуральной минеральной водой», - объяснил чиновник.

При этом он подчеркнул, что вода должна быть не искусственной газации, а натуральной. После основных действий мясо нужно оставить на 20-30 минут.

«Мясо получается очень нежным, без каких-либо добавок, соусов и прочего, потому что я считаю, что вкус мяса нельзя перебивать соусами. Это мое личное убеждение», - заявил Грахов.

Кроме того, он рассказал, что при жарке кусочки мяса должны быть небольшими.

«Как мне один шашлычник сказал, кусочек мяса должен быть ровно таким, чтобы он целым помещался в рот, то есть ты его сразу с шампура снимаешь и ешь – не режешь, не надкусываешь», - объяснил председатель ведомства.

Сергей Грахов родом из Сочи также с твёрдой уверенностью заявил, что шашлык нужно есть с огурцами, помидорами и «обязательно с кинзой».

«В Псковской области кинза не очень популярна, но вот кто не пробовал, всем рекомендую шашлык с кинзой: это вообще что-то! Лук, укроп, петрушка – это немного не то, другое», - поделился мнением спикер.

Ранее «КП-Псков» рассказывала об экспериментах с маринадом для шашлыка главы Псковского района Натальи Фёдоровой, а также о «самом простом рецепте» маринада от главврача Центра общественного здоровья и медпрофилактики Псковской области Марии Отрадновой.

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