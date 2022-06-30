Отделение ЭКО появится в Псковском клиническом перинатальном центре

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Масштабные планы по дальнейшему развитию Псковского клинического перинатального центра обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главврачом медучреждения Николаем Красиковым. Как сообщил глава региона в своём Telegram-канале, в перспективе появление отделения экстракорпорального оплодотворения.

Помимо этого, уже в ближайшем будущем в медучреждении появятся реанимационно-консультативный центр для новорожденных и Центр охраны здоровья семьи.

«Реализация всех планов позволит оказывать полный цикл поддержки и сопровождения супружеских пар, желающих завести ребенка, а также существенно повысит конкурентоспособность Центра», - отметил губернатор.

Он также добавил, что благодаря внедрению бережливых технологий и платных сервисов в Перинатальном центре повысили зарплаты врачам и среднему медперсоналу.