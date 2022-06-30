«Им очень плохо без мамы»: в Пскове разыскивают кормящую кошку

Фото: Екатерина Михайлова

В Пскове из дома, расположенного на Инженерной, 25, сбежала недавно окотившаяся кошка. Об этом сообщила хозяйка животного в группу «Потеряшки & Псков» в соцсети «Вконтакте».

«Она испугалась и убежала, пока была открыта дверь. Кису очень ждут дома и хозяева, и её котята», - написала псковичка.

По её слова, хозяева обошли весь дом и подвала, но своего питомца не нашли.

Телефон для связи: 89532500643 (Екатерина).

«Её очень ждут котята. Им очень плохо без мамы», - написала отчаявшаяся хозяйка.