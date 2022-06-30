На два месяца изменится схема движения по улице Кузбасской Дивизии в Пскове

Фото: Борис Елкин

Схема движения транспорта по улице Кузбасской Дивизии в Пскове изменится с 6 июля до 12 сентября. Как сообщил глава администрации Пскова Борис Ёлкин в своём Telegram-канале, новую двухполосную часть дороги откроют, а старую закроют на ремонт.

Как объяснил чиновник, двустороннее движение теперь будет осуществляться по правой стороне.

«Обустроены съезды на улицы Владимирскую и Крестки. Соединение с улицей Западной временно будет осуществляться по половине нового кольца», - объяснил Борис Елкин.

Он также отметил, что выезды на улицу Кузбасской Дивизии со стороны домов №№30,36,38,46,50 и проезд на улицу Западную со стороны улицы Михайловской будут закрыты.

Глава администрации призвал водителей внимательно следить за требованиями дорожных знаков.

«Обычно при таких масштабных работах полностью закрывают движение по объекту. Но Администрация и подрядчик нашли компромиссный вариант», - подчеркнул Ёлкин.

Планируется, что к 1 декабря реконструкция дороги будет завершена. Согласно проекту, проезжую часть расширят до четырёх полос, устроят тротуары, велодорожки, автобусные остановки, освещение и новый круговой перекресток.