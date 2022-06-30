Мнением об обнажении и бранной речи в кино и на сцене поделилась актриса Нелли Уварова

Фото: Первый Псковский

Своим мнением по поводу обнажения и бранной речи в кино и на сцене поделилась актриса театра и кино Нелли Уварова во время интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Бранная речь – как-то уже нет: ее запретили, а я, например, готова браниться. Много эпизодов жизни прожито. Когда мне говорили, что есть ситуации, когда без мата не обойтись, я всегда так [скептично]: «Ну конечно!» Теперь, в общем, согласна с этим мнением, хотя я не матерюсь. Но на сцене уже приходилось (и в кино – тоже). Да даже сегодня встречались острые словечки», - поделилась актриса.

Старается избегать Нелли Уварова и обнажения перед камерой, хотя уверена, что в некоторых сценах без этого не обойтись.

«Например, «Рассекая волны» Триера. Там есть эпизод, где героиня лежит: вот она я. Ну по-другому быть не может, не может! И я понимаю, что если сталкиваюсь с очень убедительным решением…», - рассказала Уварова.

По её мнению, всё имеет право на существование, когда оно оправдано.

«Это жизнь. Я не ханжа в этом смысле», - заявила актриса.