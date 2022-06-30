Глава Новоржевского района проигнорировала акцию «ZA мир без нацизма!»

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В Новоржевском районе прошел митинг «ZA мир без нацизма!», организованный профсоюзами. Идею не стала поддерживать глава Новоржевского района Софья Пугачева, которая ранее стала источником резонансных действий, пишет ПАИ.

«Вы должны чтить и помнить память места, где вы живете. Новоржевский край — край воинской славы», – высказался в её сторону председатель областного комитета профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов.

Кроме того, он высказал мнение о том, что распоряжения Софьи Пугачевой «нелепые», а находящиеся с ней в партии люди – предают страну (о депутате из Новоржевского района открыто признался в симпатиях к Степану Бандере).

«Посмотрите, что творит её однопартиец. Фотографироваться на фоне фашистского приспешника Бандеры, выкладывать в сети и являться депутатом районного Собрания от партии «Яблоко» - это предательство. Уверен, что правовую оценку поставят в этих делах компетентные органы», – отметил Игорь Иванов.