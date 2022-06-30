Евгений Скачков: появление «сухого фонтана» на площади Ленина в Пскове должно воплотиться позже

«Ближе к да, чем к нет» – так описал возможность появления «сухого фонтана» на площади Ленина в Пскове главый архитектор города Евгений Скачков в эфире радиостанции «7 Небо».

По словам архитектора, «особых коммуникаций» при строительстве фонтана не потребуется. Между тем, его содержание может обойтись для города не дешево. для фонтана не требуется. «Его надо правильно укрыть, правильно за ним ухаживать», – отметил Скачков.

«Задумка концепции с фонтанами должна воплотиться после реализации двух остальных площадок, то есть после 2024 года», – отметил Евгений Скачков.