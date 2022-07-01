Шоколадный загар – признак безответственного отношения к организму — врач Елена Аверьянова о солнечных ваннах

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Как добиться здорового цвета кожи, а не нанести вред организму от пребывания на солнце, в беседе с корреспондентом kp.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Елена Аверьянова.

— Конечно, надо находиться на свежем воздухе в летнее время. Если принимать воздушные ванны, не солнечные, а именно воздушные ванны в тени, всё равно достаточное количество ультрафиолета будет поступать, и кожа из бледной превратится в сияющую здоровьем. А вот шоколадный загар по большому счету – признак того, что человек абсолютно безответственно относится к своему организму. Сто процентов врачей разделяют это мнение. По крайней мере, никаких альтернативных мнений на этот счёт я не слышала.

По словам специалиста, добиться здорового цвета кожи можно, если находиться в тени, чтобы на тело не попадали прямые солнечные лучи.

— И второе: чтобы это не был период с 11 до 17 часов дня. В это время загар становится еще более опасным. Поэтому для загара в тени нужно выбирать только утреннее и вечернее время. И, конечно, необходимо надевать головные уборы, чтобы не было солнечного удара.

Елена Аверьянова заявила, что наша задача – «быть не только красивыми, но и здоровыми при этом».

— Не надо гнаться за модой в ущерб своему здоровью. Тем более, когда это связано со смертельно опасными заболеваниями.

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