«Минимум лишних ингредиентов»: директор Псковской областной филармонии поделился рецептом маринада для шашлыка

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Пока одни любители шашлыка изощряются над приготовлением маринада для него, директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок уверен: чем проще, тем лучше.

Спикер признался, что сам маринад для шашлыка не готовит – этим занимается его жена. Зона ответственности Сергея – непосредственно жарка мяса.

«...у меня прекрасно готовит жена, и я знаю рецепты, которые она применяет. В моем представлении настоящий шашлык, я имею в виду в маринаде, это минимум лишних ингредиентов: мясо, лук, перец и лимонная кислота в виде натурального лимона. Вот такой маринад», - поделился рецептом директор Псковской областной филармонии.

Он также подчеркнул, что жарить шашлык в их семье предпочитают исключительно на настоящем мангале, «чтоб был запах дыма».

«Ну и желательно всё это под какие-то острые кавказские соусы, а лучшим гарниром будут овощи с мангала», - поделился Сергей Жаворонок.

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