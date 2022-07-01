«Выловлен в жутком и измученном состоянии»: найденному на трассе псу Фильке ищут дом в Пскове

На трассе в деревне Кислово Псковского района под проливным дождём выловили пса Филимона. Как сообщили в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте», животное было в «жутком и измученном состоянии, промокшее до костей».

Первые минуты Фили в приюте

Пса Филю забрали в приют «Лесопилка». Там он просох, поел, попил, поспал и превратился в «обалденного веселого мальчугана»

«Ласковый! Обожает сидеть на коленках. Очень тянется к женщинам в возрасте. Видимо, жил с какой-то бабулей», - предположили общественники.

Фото: «Зоозащита»

По их словам, Филя полностью обработан, чипирован и кастрирован. Кроме того, мебель пёс не портит, а в туалет терпеливо ждёт до выгула.

Приблизительный возраст Филимона – 5-7 лет.

«Филечке очень нужен дом. Собаке такого размера (около 5 кг) очень тяжело в приюте. Таким нужен диван, спать под одеялом, постоянно быть рядом с человеком. Приезжайте знакомиться», - призвали псковичей сотрудники приюта.

Напомним, приют «Лесопилка» находится по адресу Новгородская, 7.