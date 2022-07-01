График работы на 2 и 3 июля опубликовала Псковская городская поликлиника

График работы на выходные, 2 и 3 июля, опубликовала Псковская городская поликлиника.

2 июля – по графику рабочей субботы с 08:00 до 16:00.

Поликлиника №1

(ул. Кузнецкая, д. 19)

66-53-54 – регистратура

66-53-57, 66-53-58 – вызов врача на дом

Поликлиника №2

(ул. Коммунальная, д.23)

56-78-15 – регистратура

56-96-98 – вызов врача на дом

Поликлиника №3

(ул. Индустриальная, д. 8)

53-33-88 – регистратура

53-29-46 – вызов врача на дом

– приём терапевта;

– обслуживание вызов

– обслуживание вызов ковид

бригады;

– вакцинация против COVID-19 в порядке живой очереди в поликлинике и вТЦ «Имепериал».

Колл-центр 299-028

3 июля – по графику воскресного дежурства с 08:00 до 15:00

Поликлиника №3

(ул. Индустриальная, д. 8) – дежурная поликлиника (приём терапевта и обслуживание вызов всех трёх поликлиник).

53-33-88 – регистратура

53-29-46 – вызов врача на дом

– приём терапевта;

– обслуживание вызовов;

– прием и обслуживание вызовов всех трех подразделений;

– обслуживание вызов ковид

бригады;

– вакцинация против COVID-19 в порядке живой очереди в поликлинике и в ТЦ «Имепериал».

Колл-центр поликлиники – 299-028