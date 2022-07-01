График работы на 2 и 3 июля опубликовала Псковская городская поликлиника

График работы на выходные, 2 и 3 июля, опубликовала Псковская городская поликлиника.
2 июля – по графику рабочей субботы с 08:00 до 16:00.
Поликлиника №1
(ул. Кузнецкая, д. 19)
66-53-54 – регистратура
66-53-57, 66-53-58 – вызов врача на дом
Поликлиника №2
(ул. Коммунальная, д.23)
56-78-15 – регистратура
56-96-98 – вызов врача на дом
Поликлиника №3
(ул. Индустриальная, д. 8)
53-33-88 – регистратура
53-29-46 – вызов врача на дом
– приём терапевта;
– обслуживание вызов
– обслуживание вызов ковид
бригады;
– вакцинация против COVID-19 в порядке живой очереди в поликлинике и вТЦ «Имепериал».
Колл-центр 299-028
3 июля – по графику воскресного дежурства с 08:00 до 15:00
Поликлиника №3
(ул. Индустриальная, д. 8) – дежурная поликлиника (приём терапевта и обслуживание вызов всех трёх поликлиник).
53-33-88 – регистратура
53-29-46 – вызов врача на дом
– приём терапевта;
– обслуживание вызовов;
– прием и обслуживание вызовов всех трех подразделений;
– обслуживание вызов ковид
бригады;
– вакцинация против COVID-19 в порядке живой очереди в поликлинике и в ТЦ «Имепериал».
Колл-центр поликлиники – 299-028