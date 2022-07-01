Покраска фонтана началась в Летнем саду Пскова

Фонтан окрашивают в серый цвет. Фото: ПАИ

В Летнем саду Пскова приступили к покраске городского фонтана, пишет ПАИ.

Ранее у фонтана промыли отводящую подводящую систему, чашу и заборник воды. Теперь фонтану предстоит вернуть исторический облик и перекрасить его в серый цвет.

Реставрация фонтана стартовала 23 июля, до этого объект подвергался ремонту перед Ганзейскими днями.

Напомним, ранее главный архитектор Пскова Евгений Скачков заявил, что появление «сухого фонтана» на площади Ленина в Пскове должно воплотиться, но не скоро.

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Фонтан в Ботаническом саду появился в 1958 году. Автор проекта – Петр Бутенко, известный монументалист, автор памятника Ленину на одноименной площади, Пушкину с крестьянкой в Летнем саду, Александру Невскому на горе Соколихе. Фонтан выполнен в стиле социалистического классицизма, по форме напоминает Римские фонтаны в Петергофе. Изначально он был серого цвета, вечером освещался изнутри и каждые три минуты менял цвет. Говорят, что посмотреть на этот фонтан приезжали туристы со всего Советского Союза.