«Столы с шампанским и пирожными были расставлены прямо в школьном коридоре»: псковский тренер по академической гребле вспомнила свой Выпускной 1969

Совсем недавно в псковских школах прошли выпускные вечера. Накануне воспоминаниями о своём поделилась тренер по академической гребле в спортивной школе «Ника» Нина Иванова.

Она выпускалась в 1969 году из 12-й школы Пскова.

Как рассказала Нина Иванова, директором школы в то время был Дафтян Саркис Аганесович - почетный гражданин Пскова. По мнению тренера, удивительный человек. Будучи инвалидом Великой Отечественной без ноги, Саркиса Аганесовича считали исключительным человеком и директором – он знал каждого ученика в школе.

«Столы с шампанским и пирожными были расставлены прямо в школьном коридоре. И после вручения аттестатов был легкий фуршет», - поделилась Нина Иванова.

Она также рассказала, что после мероприятий в школе ребята вместе с классным руководителем до самого утра гуляли по набережной.

«...смотрели на речку, грустили, что будем расставаться, поступать, кто-то пойдет работать», - поделилась гостья медиацентра.