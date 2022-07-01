В июне россияне чаще обычного посещали Псковскую область из-за программы возврата средств

Спрос на путешествия по Псковской области в июне 2022 года вырос приблизительно на 20-30% по сравнению с прошлым годом, сообщила ПАИ председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий Светлана Баранова.

Во многом такой спрос связан с программой туристического кэшбека, заявила председатель.

Российские туроператоры ранее сообщали о повышении спроса на путешествия по стране в этом году. По мнению экспертов, такой интерес у путешественников связан возможностью возврата средств по программе туристического кэшбека и ограничениями на перелеты зарубеж.

Возможность участвовать в программе туристического кэшбека завершилась 1 мая, однако те, кто успел подать заявку ранее, путешествовали со скидкой до 1 июля.