Чак-чак, белые ночи и Чёрное море: где отдыхают псковичи этим летом

Летом 2022 года жители Псковской области предпочли отдохнуть в Казани, Санкт-Петербурге и на Чёрном море. О самых популярных направлениях у путешественников региона рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий Светлана Баранова, пишет ПАИ.

«Путешествия – это в некоторой степени плановый спрос. Путешествия обычно планируют заранее, люди ориентируется на какие-то возможности. С перелётами в Турцию, например, было всё не очень понятно: расписание не складывалось, рейсы отменялись, поэтому продавать было очень сложно», — обратила внимание Светлана Баранова.

Если с заграницей все очень сложно, то путешествия по России как никогда пользуются спросом. Эксперт поделилась, почему Псковскую область в июне посещали больше чем обычно.