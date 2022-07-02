Почему пожилые люди не загорают равномерно, объяснила врач Елена Аверьянова

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Наибольшую опасность ультрафиолет представляет для старшего поколения. Об этом в «Комсомольской правде в Пскове» рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Елена Аверьянова.

— Пожилым категорически нельзя загорать, потому что кожа уже накопила избыточное количество пигмента, который распространяется по коже неравномерно, так называемая «гречневая крупа» на руках - коричневые пятнышки.

По словам специалиста, нахождение на солнце неминуемо ведет к увеличению мелких пятен, а они, в свою очередь, к кожным заболеваниям.

— И этот пигмент не может распределиться по телу так красиво, как в 18 лет, у молодых. Хотя молодые тоже ещё накопят своё количество пигмента, и к 40 годам будут проблемы, которые были связаны с неправильным загаром в юности.

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