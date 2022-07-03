Во время выпускного в Великих Луках девушке сделали предложение руки и сердца

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Во время торжественного вручения дипломов в Великих Луках выпускнице филиала Петербургского университета путей сообщения сделали предложение. Об этом рассказали на сайте учебного заведения.

30 июня выпускной вечер для студенки группы 43-ПС Ульяны Грицуляк стал особенным праздником. На сцене выпускнице вручили диплом об успешном окончании обучения и сюрпризом для всех – предложение руки и сердца от любимого человека.

«Для всех это был приятный и неожиданный сюрприз. Поздравляем жениха и невесту и желаем счастливой семейной жизни», — отметили сотрудники учебного заведения.