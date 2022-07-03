«Корявый текст на американской бумажке»: псковский губернатор объяснил, чем десантникам грозят санкции США

Так ли страшны санкции США для псковских десантников, рассказал Михаил Ведерников в очередном видеообращении «Своих не бросаем».

По словам губернатора, он провел много консультаций по поводу введенных для военнослужащих Псковского гарнизона санкций. Специалисты пришли к выводу, что санкционный список может иметь последствия в дальнейшем: в запрете посещения военнослужащими стран НАТО.

«Вместе с тем личный состав любого подразделения засекречен. Выходит, что в существующем варианте санкции просто не работают и нашим никак не навредят. Это может измениться, если там ещё что-нибудь придумают, но пока это просто корявый текст на американской бумажке», — заверил глава региона.