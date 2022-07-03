Более 100 семей поучаствовали в «Семейном пикнике» в Пскове

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«Семейный пикник» прошел в Пскове на кануне Всероссийского дня семьи, любви и верности. На мероприятие приехали более ста семей со всех уголков региона, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе правительства региона.

Третья встреча Форума молодых семей прошла в сквере ПсковГУ, где были подготовлены 20 интерактивных площадок для единения детей и взрослых.

«Вы — пример сохранения настоящих семейных ценностей, духовно-нравственных традиций, которые, несомненно, перейдут к вашим детям», — отметила первый замглавы региона Вера Емельянова.

Форум стартовал в пандемию и проходил в онлайн режиме. Сегодня участники очно общаются друг с другом и проводят время на открытом воздухе.