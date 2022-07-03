Дату открытия обновленного «Октября» анонсировал Михаил Ведерников

Эскизный проект строительной компании «СК Развитие»

О реконструкции и долгожданном открытии бывшего кинотеатра «Октябрь» в новом амплуа рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Окончание строительства объекта состоится уже в 2022 году, а открытие пойдет в следующем, заявил Ведерников в очередном видеообращении к жителям региона в своём Telegram-канале.

«У здания непростая история. Оно строилось в советское время буквально для того, чтобы закрыть вид на кремль и Троицкий собор. А какая цель – такое и качество. К современности «Октябрь» дошёл с развалившимся фундаментом, трещинами в несущих стенах, прохудившейся крышей. Недалёк был час, когда он сложился бы, как карточный домик. С одной стороны, было проще снести здание и построить новое. С другой – город ценит «Октябрь», для многих он стал неотъемлемой частью исторического центра», – отметил глава региона.

По словам губернатора, была проведена колоссальная работа. А современная историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василёва, которая разместиться в стенах «Октября», удивит псковичей комплексом залов и зон для отдыха и учебы. Предполагается, что новая обзорная точка станет ещё одной достопримечательностью города.