Русалки с хороводами, играми и песнями: 9 июля в Псковской области пройдет празднование Ивана Купалы

9 июля в деревне Бугрово Пушкиногорского района на подворье мельника жителей региона приглашают принять участие в театрализованном представлении. Участниками мероприятия станут русалки с хороводами, играми и песнями в честь праздника Ивана Купалы, сообщает Telegram-канал музея «Михайловское»

«Издавна праздник Ивана Купалы, известный еще как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса, летняя «макушка», считался самым загадочным, чарующим и таинственным по своей красоте обряда», - рассказали в работники музея.

Начинается мероприятие в 19:00 и продлится 2,5 часа. За более подробной информацией можно перейти на сайт музея или узнать все по телефонам:8(81146) 2-23-21, 2-26-09 (перерыв с 13.00 до 14.00).